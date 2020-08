F1: Lewis Hamilton garante pole no GP de Espanha

Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado uma importante pole position na qualificação para o Grande Prémio de Espanha, sexta corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, com a Mercedes a garantir, mais uma vez, os dois lugares da primeira linha da grelha de partida e, pela 200.ª vez na história uma pole.

Com 1m15,584s, o hexacampeão mundial somou a 92.ª pole da carreira e a quinta em Espanha (2014, 2016, 2017 e 2018) e superou o brasileiro Ayrton Senna, com quatro (1986, 1988, 1989 e 1990), falhando apenas o recorde estabelecido pelo companheiro de equipa, Valtteri Bottas, no ano anterior.

Hamilton soma quatro poles nesta época, com Bottas (ficou a 0,059s) a ter garantido as outras duas. Já a 0,708s), Max Verstappen (Red Bull) voltou a ser o mais rápido dos restantes sete, com o terceiro melhor tempo no Circuito da Catalunha.

Nota para o regresso de Sergio Pérez (Racing Point), depois da ausência nas duas corridas de Silverstone por ter sido infectado com covid-19. O piloto mexicano sairá do quarto posto, ao lado do holandês da Red Bull e à frente do companheiro de equipa, Lance Stroll.

Com a Renault a prometer nos treinos livres, nenhum dos pilotos da equipa francesa conseguiu entrar nos dez primeiros. Esteban Ocon foi mesmo 15.º, depois de na última sessão de treinos livres ter embatido no muro para evitar o Haas de Kevin Magnussen. Sebastian Vettel (Ferrari) falhou a Q3 por 0,003s, tendo sido superado pelo McLaren de Lando Norris (1m17,166s).

Drama between Esteban Ocon and Kevin Magnussen at the end of FP3 ?? ??#SpanishGP ???? #F1 pic.twitter.com/auSA7RtD2A — Formula 1 (@F1) August 15, 2020