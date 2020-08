PSP detecta 206 idosos em situação de risco social e encaminhou 83 para apoio urgente

A Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito da operação Solidariedade Não Tem Idade/2020, detectou 206 idosos em situação de risco social entre Maio e Julho e encaminhou 83 para apoio urgente por estarem em risco elevado.

Também foram sinalizados 185 idosos para instituições de apoio social.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PSP informou que esta operação tem um cariz preventivo e foi implementada em todos os Comandos de Polícia da PSP, maioritariamente através das Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima.

Refere a PSP que o objectivo principal é a detecção de casos de fragilidade social.

Os agentes destas equipas procuram indícios de maior vulnerabilidade física e psíquica ou de situações suspeitas de crimes, seja de violência doméstica, seja contra a vida ou integridade física, eventualmente agravados pela situação epidemiológica da covid-19, e posteriormente accionam os meios de resposta social em coordenação com as diversas entidades parceiras.

Estiveram no terreno 431 polícias, que efectuaram 1142 contactos individuais.

A PSP explica ainda que a operação A Solidariedade não tem idade não se consubstancia uma iniciativa de índole assistencialista e a PSP não substitui outras entidades nas suas competências de cariz social, nomeadamente as que prosseguem missões de apoio/assistência social ou serviços médicos.

“A PSP exerce as competências de prevenção criminal (e de prevenção prioritária) que lhe estão genericamente atribuídas, fazendo-o em cooperação com as instituições locais e salvaguardando as áreas de intervenção governativa de cada sector” indica o comunicado.

A Operação prolongar-se-á até 25 de Setembro de 2020.