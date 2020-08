Polícia Judiciária investiga nova ameaça da extrema-direita a dirigente antifascista

As ameaças feitas por um elemento da extrema-direita ao antifascista Jonathan da Costa Ferreira estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, confirmou ao PÚBLICO fonte policial. A investigação está a ser feita pela Unidade Nacional de Contraterrorismo, cujos inspectores têm já longa experiência no estudo das movimentações de grupos radicais. O suspeito é um velho conhecido da PJ, é ex-comando e tem um longo percurso na extrema-direita portuguesa, tendo estado ligado aos Portugal Hammer Skins e a Mário Machado. Também é membro do novo grupo de extrema-direita Resistência Nacional, responsável pela parada com tochas e máscaras em frente à sede do SOS Racismo na noite do passado sábado.

