Espanha proíbe fumar em esplanadas. Portugal avalia “se será adequado”

O Governo espanhol anunciou esta sexta-feira que é proibido fumar em espaços públicos, caso o distanciamento social não possa ser assegurado. A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que a hipótese não está a ser considerada, para já, mas será avaliada.

Na habitual conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde sobre a a situação pandémica, Marta Temido garantiu que “neste momento, não estamos a pensar em adoptar uma medida semelhante”. “A medida foi anunciada há muito pouco tempo, como sempre temos dito neste contexto de incerteza, há ainda muitos aspectos em aberto, portanto vamos acompanhar e avaliaremos se será adequado ao nosso contexto”, disse Marta Temido.

O ministério da Saúde espanhol apresentou uma série de medidas de confinamento esta sexta-feira para prevenir a propagação da covid-19, entre as quais a proibição de fumar em espaços públicos, caso não seja possível manter o distanciamento social de dois metros.

O governo regional da Galiza já tinha tomado uma decisão semelhante no dia anterior, medida essa recomendada por um comité médico para a prevenção da covid-19 por considerar que expelir o fumo do tabaco representa um elevado risco para a transmissão do novo coronavírus.

Além do impedimento de fumar nessas circunstâncias, todas as discotecas serão fechadas. Os restaurantes e os bares têm maior margem de manobra – têm até à 1h da manhã para fechar as portas e à meia-noite não podem receber mais clientes.

Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Salvador Illa, pediu que fossem evitados ajuntamentos com mais de dez pessoas e aconselhou os jovens a não consumirem bebidas alcoólicas em espaços públicos.

O número de novos casos em Espanha tem voltado a aumentar e a região da Catalunha já estava debaixo de rígidas medidas de confinamento. As novas medidas foram acordadas depois de uma reunião de emergência com os governos das regiões autónomas espanholas.

Até quinta-feira, Espanha tinha registado 337.334 casos de covid-19 e 28.875 vítimas mortais.