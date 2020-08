Cartoon do Inimigo Público motiva queixa-crime da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai apresentar uma queixa-crime contra o PÚBLICO motivada pela ilustração que, esta sexta-feira, faz capa do suplemento Inimigo Público. A intenção foi divulgada na página de Facebook da força policial.

O cartoon do Inimigo Público, o suplemento satírico do PÚBLICO, assinado por Nuno Saraiva, mostra várias personagens com máscaras e tochas, numa referência à acção levada a cabo no último sábado por um grupo nacionalista junto à sede do SOS Racismo, numa iconografia com semelhanças à organização supremacista dos Estados Unidos Ku Klux Klan. Uma das personagens que integra este grupo de manifestantes está vestido com uma farda da PSP, motivo que originou a queixa-crime.

“A PSP lamenta a leviandade com que o jornal e o cartoon em questão feriram a boa imagem da instituição e dos polícias que nela servem e protegem os nossos concidadãos”, diz a polícia em comunicado, considerando que a ilustração ofende a credibilidade e o prestígio da polícia.

Em causa estará ainda a associação da PSP a “um qualquer movimento político-ideológico”, continua a força policial, justificando que esta eventual associação afecta publicamente a “isenção e apartidarismo” que a caracterizam.

Na sequência da manifestação de extrema-direita, a SOS Racismo fez queixa ao Ministério Público. A Polícia Judiciária investiga as recentes ameaças da extrema-direita a deputados e dirigentes antifascistas.