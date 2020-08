Aulas vão começar com mais 2500 professores a contrato do que em 2019

Mais candidaturas e mais professores a contrato colocados logo no início do ano lectivo. Os resultados do chamado concurso de contratação inicial, destinados a docentes contratados, foram conhecidos nesta sexta-feira. Por comparação a 2019 ficaram colocados mais 2500 professores contratados: o seu número passou de 8600 no ano passado para 11.100 este ano.

Continuar a ler