Lotação da Festa do Avante! reduzida para um terço: serão no máximo 33 mil pessoas no recinto

Está esclarecida uma das principais incógnitas em torno da Festa do Avante!: o recinto de 30 hectares, que está licenciado para uma capacidade de cem mil pessoas, terá em simultâneo apenas um terço dessa capacidade, ou seja, em torno dos 33 mil visitantes.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo PCP, que promete que serão adoptadas “medidas adicionais de protecção e prevenção, ampliando ainda mais as condições de segurança garantidas aos seus visitantes”.

“O número de presenças em simultâneo na Festa será de um terço da capacidade licenciada, assegurando que os 300 mil m2 postos à disposição dos visitantes significam que cada um pode usufruir de uma área superior à que está estabelecida para a frequência de praias e que, em regra, será o dobro daquela que está fixada para espaços similares (no caso, espaço ao ar livre)”, descreve o PCP em comunicado enviado à imprensa.

Para cumprir os horários que também estão actualmente definidos para os estabelecimentos da área metropolitana de Lisboa, a organização da Festa do Avante! reduziu as horas limites para a entrada e reentrada no recinto: 24h na sexta-feira e no sábado (dias 4 e 5) e 22h no domingo (6, último dia do evento). Já na quinta-feira, no jornal Avante! se apelava aos visitantes da Festa que levem máscara, que será necessária para alguns espaços do recinto - mas a obrigação de uso permanente da máscara ainda não foi anunciada.

No comunicado em que anuncia estas medidas de segurança sanitária para o evento, o PCP aproveita para argumentar em sua defesa por manter a realização da Festa do Avante! apesar das fortes críticas de que tem sido alvo. O partido realça que a festa é “uma importante afirmação política do exercício de direitos democráticos e de intervenção em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo” e lembra que nesta altura o país também retoma “natural e legitimamente, o conjunto de actividades indispensáveis à fruição da vida”.

Mas lamenta que continue a “campanha contra a Festa do Avante! pretendendo a sua estigmatização, procurando impor-lhe limitações excepcionais que não vigoram nas múltiplas expressões da vida social e cultural, e pôr em causa direitos políticos que o povo português alcançou com o 25 de Abril”.

O gabinete de imprensa do partido aproveita para apelar à participação dos militantes no comício do secretário-geral, Jerónimo de Sousa, que se realiza como é habitual no domingo à tarde, para que os visitantes da Festa respondam “à campanha que visa condicionar a actividade do PCP, o exercício de liberdades e a efectivação de direitos sociais e económicos, a defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo”

O partido garante que vai realizar a festa “com toda a responsabilidade e garantindo integralmente as condições para o seu usufruto em tranquilidade e segurança”. E frisa mesmo que as medidas de protecção e segurança que definiu são “iguais ou superiores às de actividades e contextos que marcam a restante vida social – do acesso à praia à presença nos múltiplos espectáculos e festivais já realizados ou agendados, até à mera circulação em muitas ruas e praças do país”.

Para isso, já tinha anunciado em Junho um conjunto de medidas que vão da redução do número de palcos até à criação de equipas de assistentes de plateia que irão assegurar que o público cumpre as regras de distanciamento e de equipas de limpeza permanente dos espaços, passando pela transformação em actividades ao ar livre de eventos que estavam previstos para pavilhões cobertos (como o teatro, cinema e exposições), pela disponibilização de material de higienização, pela criação de corredores de circulação de um só sentido.