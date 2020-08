Antigo Hospital Militar de Belém vai chamar-se “Salgueiro Maia” e será cedido à Câmara de Lisboa

O antigo Hospital Militar de Belém vai chamar-se “Salgueiro Maia”, anunciou nesta sexta-feira a associação com o nome do capitão de Abril (ASM), adiantando que a estrutura vai ser cedida por 25 anos à Câmara Municipal de Lisboa (CML).

“A engenharia procedimental tripartida prevista será a cedência temporária reversível do Ministério da Defesa Nacional (MDN) à CML, por um período de cerca de 25 anos, eventualmente renovável, integrando-a esta na parceria que já se encontra “agilizada” com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) de transformar aquela infra-estrutura numa grande Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)”, lê-se em comunicado.

Segundo a ASM, “qualquer das três entidades que integram este processo (MDN, CML e SCML), aceitaram com agrado, a proposta de aquela futura UCCI ter a designação “Salgueiro Maia”, em homenagem àquele ilustre cidadão e militar que lá faleceu em 1992 e por ser um nome transversalmente de inegável prestígio, da história contemporânea portuguesa”.

A ASM defende que a “enorme infra-estrutura hospitalar ex-militar não poderia continuar devoluta e em degradação por decisão política desde 2012” e sublinha que tem estado em reuniões “ao mais alto nível” com MDN, Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), CML e SCML.

O jornal semanal e online Diário de Notícias noticiou quarta-feira que aquela unidade hospitalar já teve a reabilitação de “três dos cinco pisos para reforço do Serviço Nacional de Saúde no internamento de doentes com covid-19, embora aqui apenas os de gravidade ligeira ou assintomáticos”.

Segundo aquela publicação, o custo total da intervenção foi de 2,6 milhões de euros, mais de três vezes os 750 mil inicialmente estimados, mas o Ministério da Defesa declinou comentar o assunto.

João Gomes Cravinho já assumira anteriormente que as instalações renovadas poderiam ser cedidas à CML e SCML para se tornarem uma UCCI, com uma ala específica para militares e ex-militares.