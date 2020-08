Ser Voluntário… na Associação Horizonte

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Saúde mental

A Horizonte - Centro de Reabilitação Psicossocial é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) que trabalha em prol da dignificação da pessoa adulta com doença mental psiquiátrica.

Através do seu trabalho, a Horizonte pretende contribuir para a qualidade de vida das pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave e de evolução crónica clinicamente estáveis, bem como o apoio às respectivas famílias, satisfazendo as suas necessidades através de um serviço eficiente e eficaz de proximidade e personalizado. Desta forma, promovem a sua autonomização individual e comunitária, minimizando os internamentos e desenvolvendo estratégias de maior investimento pessoal e sociofamiliar.

Contactos Email: [email protected]

Telemóvel: 927818545

Tendo como objectivos a reabilitação e a reinserção psicossocial dos clientes na comunidade, a Associação Horizonte desenvolve a resposta social Unidade de Vida Protegida (UPRO), desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave e de evolução crónica clinicamente estável e que necessitam de treino de autonomia.

Qual o impacto da Associação Horizonte?

Como forma de desenvolver uma maior consciência em diversas temáticas, tanto nos clientes como na equipa técnica, ao longo do ano são desenvolvidos diferentes projectos para promover as competências sociais, artísticas, culturais, ambientais, saudáveis e afectivas.

Como posso ajudar?

A Associação Horizonte precisa de pessoas que façam o transporte da box de produtos frescos do Banco Alimentar para a instituição nos dias 17, 24 e 31 de Agosto no período da manhã.

O que precisam de mim?

Os voluntários devem ter uma disponibilidade regular de, pelo menos, duas horas por cada dia de voluntariado.