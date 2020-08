Recuperação das aprendizagens

Curioso o título de Clara Viana - “Saber escrever é uma das prioridades para a recuperação das aprendizagens dos alunos"​. Recuperação de aprendizagens como refere o ME é mais um sofisma sobre os problemas de aprendizagem da escola portuguesa.

Ao longo dos tempos tem-se vindo a utilizar diversos termos que parecendo diferentes acabam por representar sempre a mesma coisa - a(s) falha(s) da escola pública. Conforme o ministro foram-se apelidando de objectivos mínimos, programa mínimo, metas curriculares, aprendizagens essenciais, conteúdos estruturantes; tudo para indicar esses mínimos que devem ser atingidos por todos os alunos. Desta vez será a recuperação das aprendizagens como se em duas semanas fosse possível os alunos conseguissem atingir o déficit que a pandemia provocou na escola. Pelo menos há a boa vontade mas será que vai haver meios, principalmente humanos?

António Nicolau Barbosa, Porto

Situação dos artistas

Trabalho na área da animação cultural, sobretudo em feiras medievais. Li um artigo vosso em que alguns colegas se queixavam de não estarem a receber respostas, nem apoio da segurança social, mesmo tendo pago as suas contribuições. Como sabemos custa muito, com a nossa vida, pagar mesmo que seja a prestação mínima, que nos daria para algumas idas ao supermercado. Mas a razão pela qual vos escrevo é o pelo meu espanto relativamente ao silêncio daqueles colegas que por serem mais conhecidos só vêm “dar a cara” às petições, às manifestações e aos anúncios estatais que lhes dão visibilidade. São muito activistas desde que isso lhes dê retorno, já em relação a apoiar os colegas, iguais a eles em deveres, direitos e ofício, e os técnicos, que se têm manifestado publicamente, aí não os vejo fazer nada. Devem estar a beber um “drink” com a ministra da Cultura com certeza, nem reparam em quem está ao lado deles, somos os figurantes, se calhar às vezes quem lhes está a servir o “drink”...

Rodrigo Picalho Guedes, Castro Marim