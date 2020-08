“Traição à causa palestiniana.” Turquia e Irão denuciam acordo entre Emirados e Israel

A Turquia e o Irão juntaram-se esta sexta-feira à Autoridade Palestiniana e ao Hamas para denunciar o acordo para a normalização das relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, patrocinado pela Administração Trump, considerando-o uma traição à causa palestiniana.

Com a assinatura do “Acordo de Abraão”, os Emirados tornaram-se no primeiro país do Golfo e no terceiro país árabe, depois de Jordânia e Egipto, a normalizar relações com Telavive. Em troca, Israel comprometeu-se a não anexar a parte da Cisjordânia que tinha previsto, apesar de, poucas horas depois, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter afirmado que “não existia qualquer mudança” no seu plano, falando antes em “adiamento” da anexação.

“A história e a consciência dos povos da região não esquecerão e nunca perdoarão o comportamento hipócrita dos Emirados Árabes Unidos, que traíram a causa palestiniana em detrimento dos seus próprios interesses”, afirmou, em comunicado citado pela Reuters, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

No mesmo sentido, o Irão, que vê na aproximação de dois dos seus rivais na região uma ameaça, considerou um acordo “perigoso e ilegítimo”. “O povo oprimido da Palestina e todas as nações livres jamais perdoarão a normalização das relações [dos Emirados] com o criminoso regime de ocupação israelita e a cumplicidade dos seus crimes”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano em comunicado. Teerão afirmou que o acordo é um “punhal cravado injustamente nas costas do povo palestiniano e de todo os muçulmanos”.

Na Cisjordânia, o anúncio do acordo entre Telavive e Abu Dhabi não gerou qualquer entusiasmo e foi de imediato denunciado pela Autoridade Palestiniana. “A liderança palestiniana rejeita e denuncia o anúncio surpreendente de um acordo trilateral entre Emirados Árabes Unidos, Israel e Estados Unidos”, disse Nabil Abu Rudeneineh, conselheiro do Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas. A normalização de relações entre os dois países é uma “traição a Jerusalém, a Al-Aqsa e à causa palestiniana”, declarou.

Já o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, disse que o acordo “serve a narrativa sionista”. “Este acordo encoraja a ocupação e a continuação da negação [por parte de Israel] dos direitos do povo palestiniano”, afirmou Hazem Qassem, porta-voz do Hamas.

Alguns elogios

A normalização das relações entre Telavive e Abu Dhabi está a ser encarada como uma vitória para os Estados Unidos, que patrocinaram o acordo, mas também para Netanyahu, que enfrenta uma crescente contestação em Israel.

À excepção da Autoridade Palestiniana, Turquia e Irão, de onde vieram as condenações mais veementes ao acordo, a aproximação entre Israel e Emirados foi bem recebida, sobretudo devido ao anúncio da suspensão da anexação de mais territórios ocupados na Cisjordânia. Jordânia e Egipto, que têm relações com Telavive, consideram que o acordo pode trazer a paz à região.

Já o Reino Unido considerou o anúncio uma “excelente notícia”. “Tinha uma esperança profunda que a anexação não ocorresse na Cisjordânia, e este acordo para suspender esses planos é um passo bem-vindo rumo a um Médio Oriente mais pacífico”, afirmou Boris Johnson. A França, pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, falou num “passo positivo” e reforçou que o diálogo “é a única opção” para alcançar a paz na região.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que “qualquer iniciativa que possa promover a paz e segurança na região do Médio Oriente” é bem-vinda e reforçou que a anexação e “fecharia a porta às negociações e destruiria a perspectiva de um Estado palestiniano viável e a solução de dois Estados”.

Em resposta à Administração Trump, que glorificou o seu papel nas negociações entre Telavive e Abu Dhabi, o candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais, Joe Biden, falou num “acto corajoso” dos Emirados e manifestou-se contrário a uma futura anexação de mais territórios palestinianos. Uma futura administração Biden-Harris vai estar comprometida com o “progresso” na região, garantiu. “A anexação seria um duro golpe para a causa da paz, e é por isso que me oponho agora e me vou opor enquanto presidente”, afirmou Biden.