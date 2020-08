A Madeira é mais do que um jardim para ser descoberto pelos turistas nacionais

Nestes tempos de pandemia, aterrar no Aeroporto da Madeira já não representa apenas ter atenção aos ventos ou voltarmos a surpreender-nos com esta pista extraordinária. As medidas de segurança obrigam a outros cuidados, é certo, mas, curiosamente, dentro dos novos parâmetros das nossas viagens, a chegada consegue ser calorosa. Assim que saímos, há mais de uma dezena de jovens encarregados de separar os passageiros entre os que chegam com o teste à covid-19 feito e os que poderão fazê-lo naquele momento – o teste é gratuito, mas neste último caso o turista tem de ficar fechado no hotel umas 12 horas, até saber o resultado. Enquanto isso, antes de deixarmos os nossos dados e a informação sobre o lugar que ocupámos no avião, temos direito a uma banana e a uma água, o que sempre atenua o tempo de espera.

