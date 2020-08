Direito de Resposta: “Fundo das Caimão comprou casas do Novo Banco com o crédito deste”, publicado a 28 de Julho 2020

Logo no início desse artigo é citado o nome do signatário (António João Barata da Silva Barão) e de sua mulher (Ana Paula Alves da Costa Lapa) o que leva, de imediato, qualquer leitor a pensar que estes têm alguma ligação ao “tema” do artigo — o que não acontece.

Na verdade, a cessão das quotas das sociedades em questão efectivou-se, após publicação de anúncio, a um Cliente de uma sociedade de advogados que nos contactou para esse específico efeito e com a qual não temos, nem nunca tivemos, qualquer ligação e/ou afinidade — note-se, Cliente esse do qual apenas tivemos conhecimento no momento da outorga do contrato de cessão de quotas, mais desconhecendo em absoluto (nem tendo que conhecer) os negócios ou actividade futura das sociedades em questão.

António Barão