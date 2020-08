Piqué e a hecatombe do Barcelona: “Batemos no fundo”

Começam já a fazer-se sentir as ondas de choque decorrentes da goleada imposta pelo Bayern Munique ao Barcelona, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, em Lisboa. Gerard Piqué, uma das referências do balneário catalão, disponibilizou-se, inclusive, para abandonar o clube se isso for benéfico para os “blaugrana”.

“É muito doloroso. Estamos todos a sofrer no balneário. Não podemos competir assim. É muito, muito duro de aceitar. Não há muito a dizer. É preciso mudar algo no clube. Não apenas os jogadores, não quero apontar o dedo a ninguém. Temos de mudar a nossa dinâmica, porque acredito que batemos no fundo. Temos de olhar à nossa volta e encontrar quem seja capaz de tomar as decisões certas para o futuro do clube”, começou por reagir, logo no final do encontro.

“Ninguém é imprescindível”, prosseguiu o central do Barça. “Eu sou o primeiro a oferecer-me, se tiver de vir sangue novo e mudar esta dinâmica, sou o primeiro a sair, porque creio que batemos no fundo. Todos temos de reflectir internamente”.

As palavras de Piqué tiveram, de resto, eco junto do presidente do Barcelona. “Ele tem razão e agora temos de tomar decisões. Algumas já tínhamos tomado antes da Champions e outras tomaremos agora. É um dia para reflectir e a partir de amanhã tentaremos levantar o ânimo de todos os adeptos”, vincou Josep Maria Bartomeu, citado pelo jornal Sport.

Para Quique Setién, o homem que tem estado no centro do furacão, o jogo foi de certa forma atípico. “É uma derrota extremamente dolorosa. Eles marcaram mais golos do que os que o desenrolar do jogo justificava. Até começámos bem, mas o poder do nosso adversário nas diferentes fases do jogo acabou por nos arrasar. Não vou falar daquilo que este clube precisa agora. Só cá estou há alguns meses. Se o Gerard (Piqué) diz que é hora de levar a cabo grandes mudanças, então há que dar atenção às suas palavras”, assinalou o treinador.