Liga dos Campeões: Bayern massacra Barcelona em jogo com 10 golos

Era o jogo mais aguardado dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e justificou toda a expectativa que se gerou à sua volta: o Barcelona-Bayern Munique terminou com 10 golos e com um triunfo demolidor do campeão alemão (2-8), que fica agora à espera do embate entre Manchester-City e Lyon para conhecer o adversário das meias-finais.

Seria difícil adivinhar que um jogo teoricamente tão equilibrado já contabilizasse cinco golos aos 31’. Mas foi o que aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa. Thomas Müller inaugurou o marcador aos 4’, Alaba fez autogolo aos 7’ e o Bayern disparou no marcador nos minutos seguintes: Perisic (22'), Gnabry (28') e novamente Müller (31') deram vantagem confortável aos alemães.

No arranque do segundo tempo, Luis Suárez ainda deu alguma esperança aos catalães, reduzindo para 2-4, mas Joshua Kimmich repôs a distância aos 63’, antes de Robert Lewandowski, o melhor marcador da prova, picar o ponto aos 82’, transformando a noite do Barcelona num autêntico pesadelo.

Um pesadelo que ainda se tornaria mais negro com o sétimo e o oitavo golos do campeão alemão, por intermédio de um jogador emprestado pelo Barça ao Bayern: Phillipe Coutinho marcou aos 87’ e aos 89’.

Sob as ordens de Hans-Dieter Flick, o Bayern Munique tem feito uma caminhada imparável, dentro e fora de portas, e fica agora na expectativa de saber o último obstáculo antes da final será o Lyon ou o Manchester City.

Quanto ao Barcelona, depois de ter falhado o título espanhol, verá seguramente subir (e muito) de tom a contestação a Quique Setién, técnico que tem estado sob forte pressão nas últimas semanas.