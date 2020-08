Jogos com História: A maior goleada com o selo FIFA

O mapa de competições da Federação Internacional de Futebol (FIFA) tem uma “aberração” geográfica: a Austrália joga as fases de apuramento para os Mundiais incluída nos grupos de uma Confederação que não é a sua. Apesar de pertencerem à Oceania, os australianos disputam as vagas na maior competição mundial frente a adversários asiáticos. A decisão, oficializada em 2006, teve muito a ver com um célebre jogo: o Austrália-Samoa Americana, disputado a 11 de Abril de 2001 e a contar para a fase de apuramento do Mundial 2002. O resultado final foi de 31-0 para a equipa da casa.

