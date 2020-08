Benfica confirma contratações de Vertonghen, Everton e Waldschmidt

O defesa belga Jan Vertonghen, o extremo brasileiro Everton Cebolinha e o avançado alemão Luca Waldschmidt vão jogar no Benfica, anunciou nesta sexta-feira o vice-campeão português de futebol, em comunicados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Vertonghen, de 33 anos, chega ao Benfica depois de oito anos ao serviço do Tottenham, no qual foi treinado pelo português José Mourinho na última época. Contratado ao Ajax em 2012, por 12,5 milhões de euros, o central disputou 315 partidas e marcou 12 golos pelos “spurs”.

“Gosto de estabilidade, continuidade e acho que é isso que o Benfica me oferece. Isso foi muito importante para mim. Senti mesmo confiança em mim e quero retribuir essa confiança com troféus”, explicou o internacional belga (118 jogos) durante a apresentação oficial, reforçando a ideia e a vontade de ser campeão nacional.

??? Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt? pic.twitter.com/xEn0s6V6d5 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

O extremo internacional brasileiro Everton Soares, também conhecido como Cebolinha, de 24 anos, alinhava desde 2013 no Grêmio de Porto Alegre, clube ao qual chegou com 17 anos, tendo acabado por se tornar num dos principais destaques do plantel principal do “tricolor”, contabilizando 274 jogos e 69 golos.

O acordo com o Grêmio foi alcançado a troco de 20 milhões de euros por 100% do passe. O contrato é válido até 2025 e a cláusula de rescisão tem um valor-recorde para o Benfica: 150 milhões de euros. Em caso de uma futura transferência, o emblema brasileiro terá direito a 20% de uma eventual mais-valia.

Quanto a Luca Waldschmidt, de 24 anos, trata-se de um jogador que actua em qualquer das três posições do ataque e que passou as duas últimas temporadas no Friburgo, com 56 jogos e 17 golos marcados, oito dos quais apontados na derradeira edição da Bundesliga, depois de passagens por Eintracht Frankfurt e Hamburgo.

O internacional alemão (em três ocasiões na selecção A) também assinou um vínculo válido até 2025, com uma cláusula de rescisão cifrada nos 88 milhões de euros. Para assegurar o atacante, o Benfica desembolsa 15 milhões de euros pela totalidade dos direitos do jogador.

Com estas três contratações, aumentam para seis os reforços assegurados para a equipa comandada por Jorge Jesus, depois da integração do lateral direito Gilberto, proveniente do Fluminense, do guarda-redes Helton Leite, ex-Boavista, e do extremo Pedrinho, que alinhava no Corinthians.