Usamos apenas 10% do nosso cérebro? Alexandre Castro Caldas e Joana Rato respondem

Pré-publicação

Neuromitos – Ou o que REALMENTE sabemos sobre como funciona o nosso cérebro, do neurologista Alexandre Castro Caldas e da neuropsicóloga Joana Rato, chega esta sexta-feira às livrarias portuguesas numa edição da Contraponto. Nesta obra, os autores desconstroem alguns dos neuromitos mais frequentes. O tamanho do cérebro reflecte a inteligência? Gatinhar é necessário para a alfabetização? Aqui podem ler-se as respostas a estas e muitas outras perguntas.