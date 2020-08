O que aconteceu em 1820 é uma referência para a esquerda radical

Devastado pelas invasões napoleónicas, com o rei e a corte exilados no Brasil, Portugal chega a 1820 numa crise profunda. A 24 de Agosto, um pronunciamento no Porto estreia um período de avanços e recuos que determinaria o fim do Antigo Regime e a instauração do regime constitucional. Para iniciar a reflexão que o PÚBLICO organizou sobre o período, Maria de Fátima Bonifácio, uma das maiores especialistas no estudo do liberalismo, deixa pistas sobre esse passado de turbulência e radicalização que impediu “um governo de força em Portugal até à República” e deixou marcas até aos nossos dias.

