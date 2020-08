Antes do fim

Uma das epígrafes do seu último livro, publicado no início de 2020, é uma injunção de Jacques Derrida: “Choisissez toujours la vie”. Na semana passada, Bernard Stiegler decidiu “bifurcar” em relação ao seu mestre (a quem ficou a dever o ingresso na filosofia) e escolheu a morte, aos 68 anos. Bifurquer é o título de um livro colectivo dirigido por ele, publicado há dois meses, nascido de um colectivo transdisciplinar formado por mais de 50 membros, chamado Internation (nome de um conceito específico de internacionalismo do antropólogo Marcel Mauss), criado em Setembro de 2018 por sua iniciativa e de Hans Ulrich Obrist, em “estado de urgência”. Foi o último dos muitos projectos colectivos de Bernard Stiegler, que tiveram sempre como objectivo intervir no andamento do mundo. Tão activo e tão empenhado em projectos colectivos, Bernard Stiegler era a última pessoa que imaginaríamos a decidir pôr fim à vida.

Continuar a ler