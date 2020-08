Beyoncé, a romantização de África e o “cancelamento” da antropóloga Lilia Schwarcz

Não é propriamente uma surpresa. O objecto artístico Black Is King, o novo filme musical da cantora americana Beyoncé, à volta do clássico da Disney O Rei Leão, arriscava-se a provocar polémica. E ela aí está, sem que o álbum-visual ainda tenha sequer chegado a muitos países (em Portugal será em Setembro), tendo exclusivo de transmissão na plataforma Disney+.

Há dias, a respeitada antropóloga e historiadora brasileira Lilia Schwarcz, especialista em estudos raciais, escreveu um texto no jornal Folha de São Paulo criticando a “glamourização de África” no filme, ao mesmo tempo que escrevia que Beyoncé “precisava de entender que a luta anti-racista não se faz só com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal.” O resultado foi uma avalanche de comentários, debates e indignações no universo digital, muitos questionando aquilo que consideravam ser “observações paternalistas”, pondo em causa o “lugar de fala” de Schwarcz, por ser branca.

O texto de Lilia Schwarcz vai ao encontro de outros que têm sido escritos, seja por académicos ou jornalistas, vislumbrando fragilidades no objecto artístico, ao nível da narrativa, da representação de África e do sentido da experiência negra que nos é devolvida para pensarmos os dias de hoje. Para além das críticas à obra visual, também em causa está o próprio posicionamento de Beyoncé. Nos Estados Unidos é muito a partir daí que a polémica se traduz, com algumas vozes, como a rapper Noname, a denunciar o seu “anti-racismo capitalista”, enquanto outros a defendem, a partir da consciência do meio onde se insere. Ou seja, Beyoncé sabe que se move num universo mercantil, mas isso não obsta a que não possa agir, ser crítica e consciencializar outros dos vazios sistémicos.

Na última década, desde que começou a abordar o empoderamento feminino ou o racismo, é sempre questionada, movendo-se numa zona de tensões e paradoxos, onde a sua acção tem limites, mas também potencialidades, pelo poder de comunicar para uma plateia universal. “Se as pessoas encontram uma forma de se envolverem e posicionarem com questões feministas ou raciais através do que Beyoncé diz ou produz, isso é tão válido como terem adquirido esses conhecimentos na Universidade ou através de quaisquer outras formas de despertar político”, dizia-nos há três anos a australiana Catherine Strong, socióloga da Universidade RMIT de Melbourne, especialista em música popular, género e memória.

A polémica irrompeu por causa da própria figura. Mas não só. Porque desta feita toca um elemento sensível — a representação de África — num momento sociopolítico particularmente tenso, onde tanto se discute a reavaliação ou não das memórias coloniais, como decorrem inúmeras lutas politizadas e racializadas por todo o mundo. Ainda para mais, optou, no filme musical, por evocar uma África mítica (que na leitura de alguns remontará à África pré-colonialismo), assumidamente mais romanceada do que real, favorecendo as mais diversas leituras. E elas aí estão, dando azo a inúmeros debates.

Embora se esteja a discutir sobretudo a forma que o mesmo debate adquire. Pelo menos, no Brasil. O que também não é novidade, nestes tempos em que os fenómenos do ecossistema digital ganharam centralidade. Desde o início das redes sociais, mesmo não sendo uma visão consensual, que é dito que o ambiente digital promove um clima belicoso. Os fenómenos associados à chamada “cultura do cancelamento” têm a sua génese aqui. Já a associação directa que por vezes é feita entre assuntos identitários e “cultura do cancelamento” é contestada. O argumento é, precisamente, os inúmeros acontecimentos conflituosos, ao longo dos anos, no ecossistema digital, que comprometeram os mais diversos protagonistas e temas.

No caso de Lilia Schwarcz, a antropóloga argumenta no seu texto que Beyoncé promove a romantização de África, dizendo que o que é mostrado é estereotipado. Existiu quem replicasse que essa “romantização” pode ser ferramenta política, se se partir do pressuposto que o ponto não é a “realidade” de África mas o seu efeito no mundo, ou seja, a forma como mobiliza lutas concretas, como a anti-racista. Por outro lado, outro dos objectivos do filme musical terá sido a celebração e a dignificação dos corpos negros, por norma representados, nos telejornais ocidentais, através de epidemias, fome, guerra e miséria. Ou como disse a artista visual Renata Felinto, num mundo marcado por violências históricas com pessoas negras, não há nada de errado “em criar imagens poderosas que nos façam, inclusive, sublimar a dor”, até porque “arte é sobre a imaginação.”

Excessos

Mas a principal polémica adveio da ideia de “lugar de fala”. Segundo os críticos, essencialmente negros, Lilia Schwarcz teria sido tentada a “aconselhar” Beyoncé e, por conseguinte, aos que se sentem representados por ela, a como encetar uma luta anti-racista, como se partisse do pressuposto que não existiriam diferentes formas. Muitos utilizaram a ideia de “lugar de fala” de forma gratuita. Mas outros não, explicitando o seu ponto de vista. Foi o caso do cientista social Thiago de Araújo Pinho, que argumentou que o facto de ser negro não torna alguém mais verdadeiro, ou autorizado, ou especialista sobre o continente africano ou dinâmicas raciais, embora a experiência de ser negro implique um percurso e transporte consigo outras interrogações, diversas de alguém branco, e isso deva ser tido em conta. Nesse sentido, o “ser negro”, ou outra forma de experiência, expande o debate, não o diminui.

No meio da discussão parece ter ficado claro que não é possível representar uma ideia homogénea de África. Mas também não existe uniformidade nas lutas chamadas de identitárias, ou sequer nos fenómenos de internet agora denominados de “cultura do cancelamento”. A vigilância e o ressentimento espreitam, por vezes, nas esquinas digitais? Sim. Como também o debate e a troca de ideias.

Por outro lado, tal como pode haver excessos nestas dinâmicas, existe um alarmismo em sentido contrário que se tornou habitual, tendente à vitimização, que também é nocivo à crítica e discussão. Por exemplo, a filósofa Catarina Rochamonte, no Folha de S. Paulo, classificou os acontecimentos de “activismo inquisitorial, histérico, mimado e ressentido que tem feito inúmeras vítimas”, numa lógica discursiva que tem sido inúmeras vezes repetida, salientando que neste caso seria ainda mais inacreditável por “Lilia ser abertamente anti-racista.” Em sentido oposto, existe quem, sem deixar de mostrar preocupação pelo clima de crispação, vislumbre que estamos a viver um momento em que passamos o tempo a classificar os efeitos da crispação, sem alcançarmos as razões da mesma.

Há dias, Lilia Schwarcz acabou a pedir desculpa. Haverá sempre quem ache que cedeu ou se viu forçada a tal. E quem veja no gesto um sintoma de que as críticas valeram a pena. Há uma terceira hipótese, provavelmente menos popular. O pedido de desculpas foi genuíno, o que não significa que tenha sido dirigido a todos. Foi para os que foram construtivos. E foram muitos.

No mesmo Folha de S. Paulo, uma outra colunista, Flavia Lima, escreveu que está “torcendo” que o debate levantado por Beyoncé “seja ampliado”, concluindo com uma tirada de uma internauta em relação ao conteúdo do artigo de Lilia: “Meu amor, contra o racismo, vale até oncinha e cristal.”