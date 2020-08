Rui Pinto cedeu toda a informação? Os emails do Benfica fazem parte do processo? Quinze respostas sobre o caso

O nome de Rui Pinto é um dos mais falados em Portugal desde que foi extraditado de território húngaro em Março de 2019. Neste ano e meio, o processo em que está envolvido sofreu várias alterações. Enquanto estava detido preventivamente, os dados que recolheu serviram para impulsionar várias investigações, um número que poderá subir com o mais recente acordo de colaboração celebrado com as autoridades.

