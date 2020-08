Covid-19. Há mais seis mortes em Portugal e 325 casos — a maior subida em quase um mês

O novo coronavírus fez mais seis mortes e há 325 novos casos de infecção (um aumento de 0,6%), revelam os dados das últimas 24 horas, revelados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). O país conta 1770 óbitos e 53.548 infecções desde o início da pandemia.

Dos novos casos de covid-19, 204 (63%) foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram quatro mortes nas últimas 24 horas. Duas pessoas morreram no Norte do país.

Há mais 237 recuperados em relação ao dia anterior, num total de 39.177. São 12.601 os casos activos neste momento, mais 82 do que na quarta-feira. Este número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 358 pessoas (menos nove do que na quarta-feira), das quais 39 em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que no dia anterior).

Os 375 casos registados esta quinta-feira (mais 47 do que na quarta-feira) são o número mais elevado registado desde 16 de Julho, quando foram detectadas 339 novas infecções. Com este aumento, a incidência por cem mil habitantes (o número de novos casos por cem mil habitantes) dos últimos 14 dias sobe pelo quarto dia consecutivo, fixando-se agora nos 26,1. Como noticiou o PÚBLICO, Portugal estava a melhorar neste indicador que é usado por vários países (entre os quais o Reino Unido, um dos principais mercados turísticos para Portugal) para dispensar os seus cidadãos de quarentenas obrigatórias no regresso.

Cerca de 86,4 das pessoas que morreram em Portugal com covid-19 tinham mais de 70 anos. Das mortes registadas nas últimas 24 horas, todas foram neste grupo etário: um homem e uma mulher com idades entre os 70 e os 79 anos e dois homens e duas mulheres com 80 ou mais anos. A taxa de letalidade global é de 3,3%, subindo para 15,7% em doentes com 70 ou mais anos.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar mais de 200 casos (204) depois de cinco dias consecutivos abaixo deste valor. A região mais afectada pela pandemia soma agora um total de 27.645 casos e 625 mortes desde o início do surto, seguida da região Norte, que conta um maior número de óbitos (838 em 19.301 casos de infecção). Esta quinta-feira, o boletim dá conta de 89 novos casos no Norte, sendo o segundo dia consecutivo com mais de 80 novos casos identificados: é preciso recuar a 7 e 8 de Maio para se encontrar duas datas consecutivas com valores tão altos (194 a 7 de Maio e 359 a 8 de Maio).

Esta quinta-feira o relatório de situação indica ainda mais 22 casos na região Centro (4560 casos e 253 mortes), oito no Algarve (846 casos e 17 mortes), quatro no Alentejo (786 casos e 22 mortes) e um na Madeira (126 casos, sem mortes). Os Açores não registaram qualquer novo caso (184 casos e 15 mortes).

Em todo o mundo, já morreram mais de 750 mil pessoas devido à covid-19 e 12,9 milhões recuperaram de um total de 20,7 milhões de infectados, de acordo com a contagem levada a cabo pela Universidade Johns Hopkins.