Governo diz que Constituição não permite proibir Festa do Avante!

A ministra de Estado e da Presidência afirmou nesta quinta-feira que “a Constituição e a lei não permitem proibir qualquer iniciativa e actividade política” e que, por isso, a decisão de realizar ou não a Festa do Avante! é exclusiva da organização e “não depende de autorização do Governo”.

No entanto, Mariana Vieira da Silva vincou que as regras de segurança sanitárias são para cumprir e que “as autoridades serão escrupulosas no cumprimento dessas regras como têm sido de todas as regras”.

“Fora do estado de emergência, a decisão de organizar a Festa do Avante! ou qualquer outra actividade política é da responsabilidade exclusiva da entidade organizadora, mas as regras têm que ser compatíveis com as regras vigentes. E não haverá qualquer excepção às regras vigentes. Ou seja, os espaços de alimentação e das actividades culturais terão que cumprir as regras gerais para estes espaços”, vincou a ministra.

E acrescentou que foi solicitado ao PCP o plano de contingência da Festa do Avante! e a DGS “está a trabalhar com a organização da festa para garantir o cumprimento dessas regras”. “Quando esse trabalho estiver terminado teremos resposta sobre lotação e outras regras que terão que ser cumpridas”, respondeu Mariana Vieira da Silva quando questionada sobre a possibilidade de as autoridades de saúde poderem impor uma lotação máxima para o recinto da festa e qual poderá ser.

Perante novas perguntas dos jornalistas, a ministra fez questão de insistir que “fora do estado de emergência não existe nenhum poder ou competência que o Governo tenha à luz da Constituição e da lei sobre a realização de actividades políticas”.

Ameaças de ódio são “ameaças à própria democracia"

No final do encontro de Conselho de Ministros, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva comentou também as ameaças de ódio contra um grupo de dez pessoas, que incluem três deputadas e dirigentes de uma associação de defesa de direitos humanos dizendo que são uma “ameaça à própria democracia” e uma questão criminal, que deve ser tratada como tal. “O Governo repudia qualquer ameaça desta natureza e solidariza-se com os atingidos”, asseverou.

“A tentativa de condicionamento político de representantes eleitos é crime e é como crime que está a ser tratado, como já foi anunciado. As autoridades responsáveis estão a fazer essa investigação”, disse a ministra, acrescentando que estão também já envolvidas as “autoridades responsáveis pela avaliação de risco que [acompanham] estes representantes de órgãos de soberania”. “Temos assistido em Portugal e muitos países da UE a um aumento e agravamento do discurso de ódio, da coacção e ameaças. Julgamos que todos os democratas têm o dever se se indignar e de fazer tudo o que puderem para controlarem este nível elevadíssimo de ameaças que começam a surgir em Portugal.”

Sobre as reuniões do Infarmed, suspensas na primeira semana de Julho, a ministra de Estado e da Presidência diz que há “toda a abertura” do Governo para as retomar, mas sem se comprometer com datas ou modelo. Depois das críticas dos partidos à escassez de informação por parte dos especialistas de saúde sobre a situação epidemiológica, a ministra afirmou que o Governo admite retomar as reuniões do Infarmed, mas não respondeu ao desafio de tornar estes encontros públicos.