Conselho de redacção da TVI aprova nova direcção de Informação de Anselmo Crespo

É um “parecer positivo” sem que se apontem reservas aquele que o conselho de redacção da TVI deu na passada semana à nova direcção de Informação que é liderada pelo jornalista Anselmo Crespo, mas que só nesta quarta-feira foi anunciada à redacção daquela televisão. A nova equipa só entrará em funções formalmente a 1 de Setembro, tal como Cristina Ferreira como directora de entretenimento e ficção, mas todos estão já a trabalhar na nova estratégia, incluindo na preparação de novos programas.

A direcção de Informação conta também com os jornalistas Lurdes Baeta e Joaquim Sousa Martins que já estão na TVI há muitos anos e que serão, respectivamente, directora-adjunta e subdirector. A sua inclusão na nova equipa foi, aliás, motivo para o conselho de redacção considerar que estão “asseguradas as condições para uma transição sem percalços” já que são dois jornalistas com “largo conhecimento interno da empresa e da redacção”.

Os outros dois subdirectores são os jornalistas Pedro Mourinho, que o director-geral Nuno Santos foi buscar à redacção da concorrente SIC, e Pedro Benevides, que era editor de política no jornal digital Observador.

O reforço da componente da política na informação é um dos objectivos da equipa, que irá também apostar a curto prazo nas editorias de economia, sociedade, internacional e desporto. A intenção da direcção é também criar uma editoria de cultura. Na área desportiva, a TVI vai reformular os seus programas de comentário futebolístico, como adiantou Nuno Santos em entrevista ao PÚBLICO. E será dada maior importância às regiões Norte e Centro do país com o reforço da TVI Norte, para a qual o director-geral contratou João Fernando Ramos, que vem da RTP.

A estratégia da nova direcção passa assim por voltar a ter a redacção organizada em editorias – como acontece normalmente na imprensa – de forma a poder ter jornalistas mais especializados em áreas específicas em vez de todos os profissionais cobrirem os mais diversos temas. Esta reorganização acontece numa altura em que está em preparação um novo estúdio para a informação da TVI.

Em comunicado, o conselho de redacção aplaude esta decisão de reorganizar a redacção, subscreve o objectivo do reforço do “controlo de qualidade noticioso” que a direcção pretende incentivar, e diz concordar com as linhas gerais estratégicas que lhe foram descritas pela direcção para trabalhar a informação na TVI.

Na entrevista ao PÚBLICO, Nuno Santos disse querer reformular a TVI24, tornando-a mais rápida na resposta do dia-a-dia, produzir informação de qualidade e enquadrá-la. Mas a prioridade será o relançamento da imagem dos dois principais noticiários da TVI – Jornal da Uma e Jornal das 8 – e agregar nestes espaços mais reportagem e investigação. A médio prazo, a intenção é reestruturar o resto da oferta de canais no cabo. No campo do entretenimento, está prometido o regresso de Cristina Ferreira ao ecrã já em Setembro.

O conselho de redacção congratulou-se também com o anúncio que estará já a ser desenhado um plano de carreiras e o respectivo regime de avaliação e valorização profissional, já que a redacção sofre há anos de estagnação salarial e falta de profissionais, o que tem causado desmotivação e até mesmo diversas baixas médicas. “Vamos resolver esse tema mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos um plano, já transmiti à comissão de trabalhadores e ao conselho de redacção”, disse então Nuno Santos ao PÚBLICO. “Um momento de transformação como o que o grupo vive também é bom para mobilizar, motivar e prestar contas. Isso nota-se mais na redacção, que é o pulmão de uma televisão.​ Não podemos pedir tudo às pessoas e depois não temos nada para lhes dar em troca.”