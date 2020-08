Queres impressionar? Com este livro vais aprender a desenhar qualquer animal

Foi há um século que Robert Lambry inventou um manual para ajudar qualquer mortal a salvar a sua honra perante uma criança. Nas décadas de 1920 e 1930, o artista francês publicou num jornal infantil uma série de lições para ensinar os mais pequenos a desenhar animais, passo a passo, traço a traço. Foram depois compiladas num livro que revelou o impensável (ou não): pessoas de todas as idades, e não apenas os mais pequenos, seguiam as instruções de Lambry para elaborar um autêntico jardim zoológico.

Agora, essas imagens históricas chegam a Portugal com o livro Desenhar Animais É Fácil, que é lançado pela Arteplural na sexta-feira, 14 de Agosto. Pássaros, cães, gatos, insectos ou morsas — com duas ou três linhas, Lambry mostra que todos podemos ser um ás no desenho da vida animal. Ou parecer, vá. Aqui fica um aperitivo.