SARS-CoV-1984: um conto orwelliano

Na era digital, a pandemia não podia ficar de fora da vanguarda tecnológica. Sobretudo quando enfrentamos um inimigo que pode estar em qualquer lugar, mas que não se vê e, na maior parte das vezes, nem se sente. Neste cenário pandémico, em que a anormalidade nos parece normal, o conto orwelliano até se afigura tolerável, em nome do combate ao vírus.

Existem várias razões para pensar que a nova aplicação StayAway Covid, promovida pelo Governo como uma ferramenta de grande utilidade e recentemente regulamentada através do Decreto-Lei (DL) 52/2020, de 11 de agosto, é pouco amigável e não será assim tão útil para os profissionais de saúde. Deixo aqui três.

A primeira é, desde logo, o princípio. Um instrumento que promove, de alguma forma, a vigilância dos cidadãos é um atentado contra a liberdade individual e coletiva. Uma intromissão deste tipo na vida de cada pessoa traz-nos à memória os regimes mais repressivos ou um qualquer cenário de um 1984 distópico. A deriva securitária não pode substituir a responsabilidade dos indivíduos. A última coisa que quero, que devemos querer, é qualquer entidade, incluindo o Estado (ou neste caso, a Direção Geral da Saúde, que vai dar ao mesmo), a policiar onde estive, quando estive e ao pé de quem estive.

Bem sei que, segundo nos garante a informática, a aplicação não acede a dados pessoais nem os partilha com terceiros. As políticas de privacidade são sempre muito zelosas dos direitos dos utilizadores, até recebermos e-mails de empresas com que nunca contactámos ou vermos os nossos dados utilizados para fins de manipulação eleitoral, como fez a Cambridge Analytica.

A segunda razão diz respeito ao impacto sobre o trabalho dos médicos. Segundo o DL 52/2020, é acrescentada ao trabalho do médico uma nova tarefa: obter e fornecer ao utente o código para que este passe a estar inserido na aplicação como caso positivo para SARS-CoV-2. O médico tem ainda de inserir na aplicação a data de início dos sintomas do doente ou do resultado do teste positivo. É mais uma tarefa que se vem somar à notificação no SINAVE e ao registo no Trace-Covid, bem como a todas as competências dos médicos que, convém não esquecer, são sobretudo observar e tratar doentes – já era assim antes da covid-19. A pandemia trouxe uma evidente sobrecarga ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), sobreposta à já crónica carência de profissionais de saúde, adiando milhões de consultas, cirurgias e exames. Este é um preço muito elevado a pagar, ao qual o excesso de mortalidade por causas não-covid nos últimos meses não será alheio. Sobrecarregar mais os médicos com uma tarefa para a qual nem eles nem os sindicatos foram ouvidos, e que não faz parte das suas competências, é subtrair tempo dos doentes. Mais útil seria reforçar a Saúde Pública e melhorar o SINAVE e o Trace-Covid, de forma a permitir a intercomunicabilidade e a extração automática de informação agregada, para que os médicos não sejam obrigados a introduzir cada caso “à mão” numa folha Excel.

Os médicos e os sindicatos deviam ter sido ouvidos relativamente a esta questão. E deveria ter sido salvaguardada a opinião de princípio de cada médico. Um médico que não concorda com este sistema de vigilância não deve ser obrigado a participar nele nem a registar o seu perfil na aplicação, como previsto. Se há direito a objeção de consciência para a interrupção voluntária da gravidez, também deveria haver nesta situação, que é atentatória dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

A vigilância dos indivíduos é uma linha vermelha que nenhum Governo pode ousar atravessar e a que os cidadãos não podem nunca condescender. Fazê-lo é abrir uma caixa de Pandora sobre uma linha demasiado ténue entre a proteção e a liberdade

A terceira e última razão prende-se com a resposta do SNS. O que fazer quando as pessoas contactarem o seu médico assistente ou quando se deslocarem à urgência porque a aplicação alertou para a proximidade de um doente covid positivo? Que crédito devemos dar à informação de uma aplicação informática? Dever-se-á fazer teste a todas estas pessoas? Instituir isolamento, com todas as consequências a nível familiar, laboral e nos rendimentos? O lançamento desta aplicação desencadeará necessariamente uma resposta, que o SNS terá de dar e para a qual não existe nenhum planeamento. Esta nova ferramenta, cuja eficácia é duvidosa e está dependente de quantas pessoas a utilizam, poderá afinal ser uma emenda pior que o soneto que trará aos serviços de saúde um acréscimo de procura para a qual o SNS não está preparado nem sabe como lidar.

A sociedade portuguesa deve refletir até onde está disposta a ir neste combate ao novo coronavírus. E os profissionais de saúde, em particular, devem ter uma posição clara sobre a participação que querem ter nesta deriva e têm de exigir meios e um planeamento capaz, que não podem de forma alguma ser substituídos por uma aplicação invasiva que desresponsabiliza o Governo. A vigilância dos indivíduos é uma linha vermelha que nenhum Governo pode ousar atravessar e a que os cidadãos não podem nunca condescender. Fazê-lo é abrir uma caixa de Pandora sobre uma linha demasiado ténue entre a proteção e a liberdade.

