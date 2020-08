O poder do capital

Em 1972, a Câmara Municipal da Viana do Castelo vendeu um terreno em hasta pública comprado por um emigrante do Congo que edificou, após autorização da autarquia, um prédio de 13 pisos para habitações que ficou com o seu nome – Coutinho. Em 2000, o então presidente Defensor Moura e o ministro do Ambiente, José Sócrates, declaram o Prédio Coutinho inestético e diligenciam a sua demolição, o que até hoje ainda não ocorreu devido à tenaz resistência dos seus últimos moradores. A levar a sério a tese da inestética, a maioria dos edifícios do nosso país seriam demolidos.

Comparemos agora com outra torre – a do chamado “Shopping” Cidade do Porto inaugurado em 1994, violando o Plano Director Municipal que estabelecia para aquele espaço uma zona verde. O arquitecto José Pulido Valente levou o caso a tribunal, que venceu, tendo sido sentenciada a demolição da torre se, num determinado prazo, não fosse legalizada a situação. O prazo terminou em 2011 e a torre permanece de pé. A C.M. do Porto alega não ter meios para suportar a demolição… Conclusão: para demolir habitações, há sempre capital!

M. Gaspar Martins, Porto

Ou há moralidade…

Depois de conhecer, através dos órgãos de comunicação social, os recentes negócios do Novo Banco, que decidiu vender activos com descontos que chegam a atingir os 70% e, calculem bem, emprestando a verba necessária à compra, decidi também tentar fazer um negócio deste tipo.

Vi há dias, num dos stands da Avenida da República, um carrão que me encheu as medidas. Não revelo a marca porque não faço publicidade pro bono. O preço do carro ronda os 100 mil euros, versão base. Pensando na forma “generosa” como o Novo Banco está a vender os seus activos, estou a pensar ir ao stand e propor o seguinte negócio: pago 50 mil pelo carro, contraindo um empréstimo do mesmo valor na instituição bancária que trabalha com a marca. Como garantia para o empréstimo, indico o carro no valor de 100 mil, o dobro do empréstimo.

Com mais ou menos detalhe, é basicamente assim que o Novo Banco está a vender os activos que ficaram na sua posse depois da extinção do BES. A diferença entre o valor constante no balanço e o valor pelo qual é vendido é prejuízo do banco que o Fundo de Resolução, ou seja, todos nós iremos pagar!

Helder Pancadas, Sobreda

Paz no Líbano

O Líbano é um pequeno mas magnífico país, com bons solos agrícolas que fazem a inveja dos vizinhos, florestas naturais exuberantes, rios caudalosos, o que contrasta com a maior parte do Próximo Oriente. Depois da guerra civil que deixou marcas terríveis, as facções religiosas – cristãos, sunitas, xiitas e drusos – entenderam-se e o país entrou em recuperação. A Arábia Saudita e o Irão enfrentam-se ali e essa é a tragédia dos libaneses, além dos vizinhos próximos que são a Síria, com bases militares russas, e Israel. Beirute estava a ganhar o brilho de outrora, a cidade crescia e prosperava, só o entendimento das facções era desesperadamente sabotado pela corrupção que os líderes de todas elas cometem. Depois da tragédia da explosão, preço demasiado caro para tentar travar a corrupção, as notícias falam agora de comités revolucionários. Uma coisa é certa: se desses comités não fizerem parte elementos das três facções principais, não haverá paz no Líbano.

Fernando Santos Pessoa, Faro