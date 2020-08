Israel e Emirados Árabes Unidos anunciam “normalização de relações”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no Twitter que Israel e os Emirados Árabes Unidos alcançaram um acordo de normalização de relações. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, respondeu ao tweet de Trump em hebraico, comentando: “Um dia histórico.”

Segundo disseram fontes às correspondentes diplomáticas dos diários Haaretz e Jerusalem Post, em troca da normalização, Israel compromete-se a não anexar a parte da Cisjordânia que tinha previsto anexar sob o plano de Trump.

Israel vinha a levar a cabo tentativas de aproximação a vários países do Golfo, incluindo uma cooperação com os Emirados Árabes Unidos por causa da pandemia do coronavírus.

O Estado hebraico não tinha, até agora, relações diplomáticas com países árabes do Golfo, e os recentes anúncios de anexação de parte da Cisjordânia eram encarados como um impeditivo a que esta normalização pudesse acontecer, apesar da ameaça comum que é o aumento da influência regional do Irão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou o ano passado que Israel já não era considerado inimigo pela maioria dos países árabes, mas sim “como um aliado” indispensável contra o Irão.​

A notícia é surpreendente, apesar de vários sinais de aproximação (um avião da Emirates com ajuda para o combate à covid-19 aterrou em Telavive, Netanyahu visitou Omã pela primeira vez). Aaron David Miller, que participou em várias negociações entre israelitas e palestinianos patrocinadas pelos EUA, escrevia, ainda em Maio, sobre esta aproximação, dizendo que, “claramente, os países do Golfo não estão prestes a ter uma normalização total com Israel”.​

Perante a notícia da normalização, Miller comentou agora no Twitter: “Netanyahu, Emirados Árabes Unidos e a Administração Trump transformaram uma necessidade numa vantagem e numa vitória para os três. Os Emirados dizem que impediram a anexação, os EUA também e conseguem um grande avanço, e Netanyahu consegue uma enorme vantagem e liberta-se da armadilha da anexação”.​