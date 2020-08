Greves e um ambiente de revolução com flores e bastões de polícia na Bielorrússia

Lukashenko, um ex-gestor de uma quinta colectiva soviética, está a usar a força para reprimir o maior desafio de sempre à sua manutenção à frente do país, que controla há 26 anos. Os manifestantes pró-democracia acusam-no de ter falseado as eleições, para obter um sexto mandato. O Presidente alega uma conspiração manobrada a partir do estrangeiro, para desestabilizar o país, e diz que os manifestantes são criminosos e desempregados.

Alguns dos mais de 6000 manifestantes detidos esta semana começaram a ser libertados – com ferimentos e nódoas negras, relatam terem ficado em celas cheias, em tempos de covid-19, e queixaram-se de várias formas de maus-tratos, incluindo espancamentos. Uma porta-voz do Ministério do Interior recusou comentar.

Sergei, um dos detidos libertado nesta quinta-feira, contou que estavam 28 pessoas numa cela onde só deviam estar cinco. Era preciso dormir por turnos, relatou à Reuters. Só lhes deram um único pão grande, para partilharem, ao longo de dois dias. “Não me bateram na cela, tiraram-me de lá para me baterem”, contou Sergei, que não quis dar o último nome.

Vartan Grigoryan, outro detido que foi libertado, tinha os sinais da agressão no rosto – um olho negro e fechado. “Fui agarrado, espancado, levado para a prisão e espancado outra vez. Depois disso, senti-me mal e fui levado para o hospital de ambulância”, relatou.

Esta quinta-feira, os trabalhadores de algumas das fábricas que são o orgulho do modelo económico de estilo soviético de Lukashenko, incluindo a Fábrica de Automóveis de Minsk, conhecida pela sigla MAS, que produz autocarros e camiões, entraram em greve. Alguns membros da Orquestra Filarmónica Estatal também se juntaram ao movimento, e vieram cantar para a rua.

Na capital, embaixadores de vários países da União Europeia foram depositar flores no local onde um manifestante morreu, rodeados por uma multidão que aplaudia e gritava. Mas jornalistas estrangeiros, dos países vizinhos, como a Ucrânia ou a Polónia, foram presos nos próprios quartos de hotel, relatam jornalistas bielorrussos no Twitter.

No Twitter há também vídeos de ex-militares que deitam fora os seus velhos uniformes, dizendo fazê-lo porque se solidarizam com os protestos populares. Noutros vídeos, nas redes sociais, militares fardados surgem a distribuir flores, ou a solidarizarem-se de outra forma com os populares.

A candidata da oposição às presidenciais, Svetlana Tikhanouskaia, foi obrigada a fugir do país. Está na Lituânia, onde os seus filhos já estavam, antes das eleições. O seu marido está detido.