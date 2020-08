SheerME: nova plataforma quer facilitar a marcação de serviços de beleza

Miguel Alves Ribeiro teve uma ideia: fazer uma espécie de lista das páginas amarelas dedicada à beleza e bem-estar, adaptada aos dias de hoje, ou seja, uma plataforma na Internet. “O que pretendemos é criar uma comunidade que una todas as pessoas que valorizam as experiências de beleza e de bem-estar. Queremos juntar profissionais e clientes numa única plataforma e criar um ecossistema único de comunicação e serviços neste meio”, explica o criador da SheerME em comunicado.

Mais A carregar...

Esta plataforma, que engloba cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, tatuadores, spas, personal trainers, nutricionistas, entre outros, do distrito de Lisboa, agiliza o contacto e o agendamento destes serviços. Desta forma, os estabelecimentos têm a possibilidade de ganhar uma maior visibilidade online e os utilizadores vão perder menos tempo em telefonemas e a encontrar disponibilidade mútua.

Lançada em Junho, a SheerME junta até ao momento cerca de 2500 negócios e contabiliza mais de dez mil visitas ao site. Dispõe de uma lista com todos os espaços que a ela se associaram, divididos por categorias — Wellness, Beleza e Fitness —, e apresenta os serviços oferecidos por cada um, “ajudando os utilizadores a encontrarem o que realmente procuram”, lê-se na descrição da plataforma. O utilizador escolhe o dia, a hora, o profissional e faz a reserva.

Foto Os negócios associados à SheerME estão divididos pelas categorias Wellness, Beleza e Fitness DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao aceder à platadorma, o cliente pode encontrar toda a informação necessária sobre o espaço que procura, as actividades, o horário de funcionamento, localização, contactos, a possibilidade de fazer marcações e ainda pagamentos. Estão igualmente disponíveis avaliações, opiniões e fotografias deixadas por outros clientes.

Além de agilizar a marcação de serviços, a SheerME tem como objectivo ajudar na transição digital dos pequenos negócios locais e ser um instrumento de auxílio no contexto actual de pandemia, que “veio também confirmar a pertinência cada vez maior de uma solução tecnológica do sector, no sentido de ajudar os estabelecimentos a digitalizar os seus processos, evitando o contacto desnecessário”, lê-se no comunicado enviado ao PÚBLICO.

Texto editado por Bárbara Wong