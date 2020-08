É um pássaro? É um avião? Não, é Justin Trudeau

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau vai ter a sua história de vida retratada num livro de banda desenhada. A TidalWave Productions vai adicionar a “estrela dos media” à sua lista de livros da série “Poder Político”.

O conceito não é novo para a editora: há mais de uma década que coloca nos “quadradinhos” figuras públicas e políticas de todo o mundo, desde Barack Obama e Donald Trump até Nelson Mandela ou o cantor Prince. Também Kamala Harris, a democrata norte-americana escolhida por Joe Biden para vice-presidente na sua candidatura às eleições dos Estados Unidos vai ser o rosto de uma futura publicação, com lançamento marcado para 21 de Outubro.

A versão dedicada a Trudeau vai abordar a sua vida pessoal e profissional, desde a infância enquanto filho de Pierre Trudeau, o 15.º primeiro-ministro do Canadá, até à morte do seu irmão num acidente provocado por uma avalanche. O livro também fala acerca do percurso enquanto professor, antes de ingressar na vida política.

A banda desenhada de 24 páginas tem lançamento marcado para 15 de Setembro e sublinha o frenesim mediático que rodeia o “visual pronto para a câmara” e a “natureza descontraída” do político de 48 anos, que espoletou depois do tributo fúnebre feito ao pai quando morreu em 2000.

Também ficará disponível uma versão especial em capa dura que a editora descreve como “um perfil não partidário da figura política”.