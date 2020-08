Sem máscaras e a celebrar a liberdade: avós famosas voltam às ruas de Pequim

Depois de se conhecerem num curso de modelos que fizeram, 20 anos depois de se reformarem, as Glamma Beijing, quatro amigas com mais de 60 anos, tornaram-se num sucesso da internet na China, há um ano.

Mais A carregar...

Um vídeo de 15 segundos das quatro mulheres a andar por Sanlitun, um dos distritos comerciais mais movimentados de Pequim, vestidas com roupa tradicional chinesa e grandes brincos foi visto mais de 50 milhões de vezes num único dia, de acordo com os meios de comunicação locais, refere a Reuters. Desde então que Lin Wei, Wang Xinghuo, Sun Yang e Wang Nianwen gostam de se arranjar e gravar pequenos vídeos.

“A vida é cinzenta se se estiver sempre com medo de envelhecer e da morte”, diz Lin Wei, de 64 anos, ao explicar a sua filosofia sobre o passar dos anos e o seu entusiasmo por se vestir e maquilhar-se com estilo. “És velha, tens rugas, não tens muita energia, mas isto é algo que não se pode evitar, portanto é preciso enfrentá-lo com optimismo.”

Durante o confinamento, o grupo criou vídeos sobre o seu estilo de vida, publicados na plataforma Douyin, mais conhecida como TikTok, onde, segundo avança a Reuters, têm mais de um milhão de seguidores.

Nesta quinta-feira, as “avozinhas com estilo”, como se apelidam, chamaram a atenção quando passearam por Guomao, a zona empresarial da capital chinesa, envergando vestidos qipao justos. “A beleza está em todas as idades”, avalia Liu Jing, uma transeunte. “Pode-se ser jovem e ter estilo. E também se pode ser elegante tal como estas avós.”