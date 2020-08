A festa volta às Aldeias Históricas: Castelo Rodrigo lembra raízes judaicas

“A festa está de regresso às Aldeias Históricas de Portugal”, anuncia esta rede de aldeias que são verdadeiro património nacional. A estreia do ciclo denominado “12 em Rede 2020” é em Castelo Rodrigo, com “festa inspirada nas suas raízes judaicas”.

Marcada para 6 de Setembro, e sob o tema Exodus, será vivida de acordo com as regras de segurança aplicadas à pandemia: “participação limitada”, mas com “transmissão via streaming”.

O dia será passado a recordar “a presença de uma comunidade judaica na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo” e inclui visitas guiadas, eventos gastronómicos, apresentação de vinho kosher e música ao vivo.

A festa culmina com um momento solar: às 19h45, há música e poesia ao pôr do sol, um evento restringido a “90 pessoas, divididas por três espaços com 30 pessoas”.

A rede das Aldeias Históricas de Portugal lembra que Castelo Rodrigo “conserva, até aos nossos tempos, várias marcas da permanência de uma comunidade judaica": a Casa do Rabino ("uma habitação com uma estrela de cinco pontas no peitoril, que seria a residência do representante da comunidade judaica)”, a Cisterna Medieval ("que terá sido uma antiga sinagoga"), ou a antiga judiaria.

Não faltam também lendas e mitos, ou relatos da presença de filhos da terra, como Epharim Bueno, “de nome cristão Martim Álvares, que, por ser judeu” deixou a aldeia e aventurou-se pela Europa, tendo acabado por tornar-se um reconhecido médico, inclusive retratado por Rembrandt. Há pouco mais de um mês, a autarquia inaugurou o Centro Interpretativo Ephraim Bueno.

O tema da festa, Exodus, evoca o “livro sagrado que conta a saída dos judeus para fora da sua Israel Natal ("Êxodo"), simboliza as partidas e chegadas de que Castelo Rodrigo tem sido palco”.

Para participar neste dia especial, “devido à pandemia”, a participação, gratuita (no dia ou num evento específico), será “limitada e sujeita a inscrição prévia – mas a festa poderá ser sentida e vivida em todo o mundo, via streaming”.

Mais informações via site das Aldeias Históricas (ou Facebook), inscrições no Posto de Turismo de Castelo Rodrigo (contactos: 271311277 ou [email protected]). Há também pacote especial de fim-de-semana com alojamento, pensão completa, participação na festa e ainda outras actividades, incluindo passeio de barco e provas de vinhos (250 euros para dois, informações aqui, reservas até 20 de Agosto).

Depois de Castelo Rodrigo, o ciclo “12 em rede” segue viagem: em Setembro, Linhares da Beira (12), Belmonte (19), Trancoso (25), Marialva (26); em Outubro, Castelo Mendo (2), Almeida (3), Piódão (4), Sortelha (17), Castelo Novo (24), Idanha-a-Velha (31); em Novembro, Monsanto (7).