Comércio pode abrir antes das 10h fora da região de Lisboa

O Conselho de Ministros (CM) aprovou esta quinta-feira algumas alterações ao horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, como a possibilidade de passarem a poder abrir antes das 10 horas da manhã. Esta alteração aplica-se a todo o país, à excepção da Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde esta e outras decisões fica nas mãos das autarquias.

A exclusão da AML está sustentada no facto de o CM ter decidido prorrogar a declaração da situação de contingência para esta região até 31 de Agosto, como o PÚBLICO avançou na edição de hoje. Para o restante território foi renovada a declaração de alerta, o que implica medidas menos restritivas na prevenção de propagação da pandemia de covid-19.

Ainda para a AML, e para além do horário de abertura dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, o Governo também decidiu transferir para as autarquias, mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e das forças de segurança, o prolongamento do horário depois das 20 horas, em vigor actualmente. No restante território nacional, que viu hoje prorrogado o estado de alerta, os estabelecimentos podem estar abertos até às 23h.

Os centros comerciais têm pedido o levantamento das restrições na AML, o que, agora, passa a depender da decisão de cada autarquia. Ainda esta terça-feira, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) apelava ao Governo para permitir a reabertura total ainda esta semana, reforçando que “a AML tem um peso muito significativo para a protecção do emprego, uma vez que é aqui que se concentram 35% dos centros do país, e que estes asseguram 50% do emprego total gerado pelo sector a nível nacional”.

A APCC e a Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) estão quase em sintonia em relação à queda das vendas nos estabelecimentos inseridos nos centros comerciais localizados na Área Metropolitana de Lisboa. A APCC avança que, em Julho, se verificou uma queda homóloga de 40% e a AMRR calcula essa perda nos 42,8%.