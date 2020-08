Galiza proíbe que se fume na rua caso não haja distância de segurança. O mesmo deveria ocorrer em Portugal?

A partir desta quinta-feira, na Galiza é proibido fumar na rua ou noutros espaços públicos, como esplanadas, caso não seja possível garantir uma distância de segurança de dois metros. Publicada no Diario Oficial de Galicia , esta medida foi recomendada por um comité médico para a prevenção da covid-19 por considerar que expelir o fumo do tabaco representa um elevado risco para a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2. A mesma medida deveria ser pensada em Portugal? Embora digam que tudo possa ser considerado, há especialistas que defendem que agora faz mais sentido equacionar o uso da máscara facial em espaços públicos abertos ou que se aconselhe as pessoas a manterem a distâncias de segurança para se reduzir assim o risco de transmissão.

