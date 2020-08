Temperatura máxima com “pequena descida” e possibilidade de chuva esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma “pequena descida da temperatura máxima” esta quarta-feira em Portugal continental, especialmente no interior.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Porto, Aveiro e Sines) e os 30º (Castelo Branco) e as mínimas estarão entre os 14º (Castelo Branco, Portalegre e Viseu) e os 19º (Faro).

Até ao final da manhã a chuva será fraca, particularmente no litoral oeste e no Sul do país, aponta o IPMA. O céu estará muito nublado, mas a nebulosidade irá diminuir gradualmente a partir da tarde, incluindo nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro até ao final da tarde. Os aguaceiros serão “dispersos” e “localmente podem ser fortes e acompanhados de granizo”, lê-se na previsão do IPMA. O vento será fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas e com rajadas durante a tarde no interior Norte e Centro.

Risco de incêndio

Apesar da diminuição da temperatura, uma dezena de municípios dos distritos de Bragança, Guarda e Faro estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio.

De acordo com o IPMA, em risco muito elevado de incêndio estão mais de 50 municípios no interior Norte e Centro do país e dois no Algarve.

Em risco elevado o IPMA colocou mais de 60 concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.