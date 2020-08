PJ detém suspeito de homicídio na discoteca Lick no ano passado

As autoridades policiais francesas detiveram esta quarta-feira, nos arredores de Paris, um jovem de 21 anos que é suspeito de ter matado um elemento do staff da discoteca Lick, em Vilamoura, em Agosto do ano passado.

Num comunicado, a Polícia Judiciária explica que a detenção foi feita por elementos da Direcção Central da Polícia Judiciária francesa, a pedido das autoridades portuguesas que tinham recolhido “relevantes elementos probatórios” que permitiram a localização do suspeito. Este será agora entregue às autoridades portuguesas, “a fim de ser submetido a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas”, num inquérito que será dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Faro.

O homicídio de que é acusado ocorreu na madrugada de 23 de Agosto de 2019, mas proximidades da discoteca Lick. A vítima mortal estaria a colocar pulseiras de acesso ao espaço quando os dois tiros foram disparados, tendo então o suspeito fugido do local num motociclo. Atingido na cabeça, o jovem, que pertencia ao corpo de funcionários da discoteca, acabou por morrer já no Hospital de Faro, falhadas as várias tentativas de reanimação no percurso até ao hospital.

Poucos dias depois, o movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, dirigido por Mário Machado, publicou um tweet com uma foto do suspeito, acompanhada da mensagem “Procura-se assassino! Não o entreguem às autoridades, se souberem do seu paradeiro enviem-nos mensagem privada.” Esta iniciativa levou então o Ministério Público a decidir-se pela abertura de um inquérito para investigar a eventual existência de um crime de discriminação e incitamento à violência. A polícia nada adiantou sobre as motivações do homicídio.