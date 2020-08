Ensino Superior: lei protege estudantes impossibilitados de pagar propinas por causa da covid-19

Os estudantes do ensino superior que, devido à crise social e económica causada pela pandemia, ficaram impossibilitados de pagar propinas, taxas e emolumentos vão poder beneficiar de um “mecanismo extraordinário de regularização de dívidas”.

Segundo a lei publicada esta quarta-feira em Diário da República, estes estudantes poderão entretanto beneficiar de uma eventual atribuição de bolsa de estudo vendo igualmente garantido o acesso “a todos os actos administrativos necessários à frequência e conclusão do curso”, nomeadamente “à emissão de diploma ou certidão de conclusão ou qualquer outro documento informativo do seu percurso académico”.

O funcionamento deste mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas terá ainda de ser afinado numa portaria a publicar nos próximos 30 dias. Mas a lei estabelece desde já que o mecanismo se aplica a todos “os estudantes do ensino superior público que, devido à crise económica e social causada pela pandemia da doença covid-19, ficaram impossibilitados de pagar propinas, taxas e emolumentos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A adesão a este mecanismo é feita a pedido do estudante “e depende de acordo livre e esclarecido celebrado entre este e a instituição de ensino superior”, lê-se na lei que foi aprovada pela Assembleia da República no dia 10 de Julho, com o voto favorável de todos os deputados, e visa apoiar os estudantes carenciados e com a dificuldade em pagar as propinas agravada pela pandemia.

No início de 2019, muito antes de a pandemia ter começado, o valor das propinas que não tinham sido pagas pelos estudantes atingia quase os 30 milhões de euros, em apenas sete das 28 instituições públicas de ensino superior.

No ano lectivo que está prestes a começar, as novidades no apoio aos alunos incluem a descida do valor das propinas e o reforço dos valores dos apoios sociais, para além do alargamento dos critérios para atribuição de bolsas de estudo que, nas contas feitas pelas instituições, permitirão fazer chegar este apoio a mais nove mil alunos, para além dos 80 mil estudantes que, no último ano lectivo, foram apoiados com uma bolsa. Estas medidas não respondem a nenhum plano específico para responder aos efeitos da crise, porquanto estavam já previstas no Orçamento de Estado para 2020.