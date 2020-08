Marcelo veta lei das petições por ser “sinal negativo para a democracia portuguesa”

O Presidente da República vetou esta quarta-feira, “por imperativo de consciência cívica”, a alteração do exercício do direito de petição, considerando que se trata de um “sinal negativo para a democracia portuguesa”. O diploma em causa elevava de quatro mil para 10 mil o número de assinaturas necessárias para que a petição seja debatida em plenário, relegando as restantes para as comissões parlamentares.

