Tem 22 anos, limpa janelas de arranha-céus e é uma estrela no TikTok

A rodopiar ao som de hip-hop sobre abismos de aço e vidro, uma esponja ensaboada numa mão e um smartphone na outra, a israelita Noa Toledo é uma estrela nas redes sociais. No TikTok, tenta encorajar outras mulheres a fazerem o seu trabalho, tradicionalmente dominado por homens.

As danças da jovem de 22 anos que limpa janelas de prédios e arranha-céus em Telavive, Israel, conquistaram perto de 60 mil seguidores e mais de um milhão de gostos no TikTok.

“Quando as pessoas me vêem atrás da janela, ficam surpreendidas. Vêem uma mulher, é raro”, diz Toledo, antiga campeã de salto com vara, à Reuters. “Não conheço muitas mulheres a fazerem este trabalho, mas espero que quando me virem, percebam que também o podem fazer.”

Revital Friedman, que vive num bloco de apartamentos em frente à praia, sorri e acena quando Toledo aparece à janela, com um arnês e capacete. “Ela é divina”, diz Friedman. “É a única a perguntar se estou feliz, se [a janela] está realmente limpa.”

