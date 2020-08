Amazónia volta a arder. Bolsonaro diz que é “mentira”

Nos primeiros dez dias de Agosto deflagraram mais de dez mil incêndios na floresta amazónica. As nuvens escuras tapam os céus do interior brasileiro e as chamas iluminam a noite. Bombeiros e exército tentam combater as chamas perto da localidade de Apui. Apesar de um cenário calamitoso, Jair Bolsonaro diz que nada se passa e que as notícias sobre os incêndios são “mentira”.

O Presidente brasileiro discursou na terça-feira para outros líderes de países sul-americanos que pertencem ao Pacto de Letícia, um acordo para proteger a floresta tropical da Amazónia. Bolsonaro convidou os líderes a sobrevoar a floresta entre as cidades interiores de Boa Vista e Manaus, já que não iriam ver uma única chama.

“Vocês não acharão nem um foco de incêndio, nem um quarto de hectare desflorestado”, disse o Presidente, garantindo que o Brasil consegue proteger a floresta, já que a maioria da sua área se mantém em pé. Além disso, a própria Amazónia é, segundo Bolsonaro, uma área húmida, pelo que não há incêndios.

Angustiado pela pressão internacional por parte de governos e órgãos de comunicação social para proteger um dos ecossistemas mais essenciais à sustentabilidade da vida na Terra, o líder brasileiro afirmou ainda que o mundo está a apresentar uma falsa narrativa, à semelhança do que acontecera em 2019.

Bolsonaro desafiou os números, mas o seu próprio Governo contraria-o com factos. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro, uma entidade pressionada por Bolsonaro por apresentar relatórios menos favoráveis sobre a Amazónia, mostram um aumento de 17% no número de incêndios em relação ao ano passado.

Em 12 meses, entre Julho de 2019 e Julho de 2020, a desflorestação na Amazónia aumentou 34,5%. Bolsonaro apenas teve razão num ponto: a devastação de florestas para indústria – nomeadamente agricultura – caiu em Julho. No entanto, foi apenas a primeira queda em 15 meses.