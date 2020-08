Carta a Torga

Nasceste há 113 anos; que falta nos fazes!... A tua mensagem é cada vez mais actual. O primeiro-ministro encomendou a Costa Silva um projecto para a recuperação da nossa economia. O projecto é, dizem os especialistas, bom, e eu acredito. Mas onde está a encomenda dum projecto cultural? Não é ele tão importante quanto o económico? Não é urgente alterar as mentalidades, aprender a olhar o mundo de outra forma? Tu, Miguel, deste “respostas eternas às perguntas do mundo”. Mas as tuas respostas parecem estar cada vez mais esquecidas. Penso que quem decide não gosta das tuas palavras. Pergunto mesmo se não há amigos teus a esquecerem-se de ti. Manuel Alegre, no livro As Sílabas de Amália, diz à fadista: “porque tu mais que tu és todos nós.” Tendo em consideração que Alegre, nesse “livrinho”, arranjou espaço para falar de Camões, Bernardim Ribeiro, António Vieira, Pessoa, Pedro Homem de Mello, Eugénio de Andrade, O’Neill, David Mourão-Ferreira e Ary dos Santos, não seria obrigatório falar também de ti? Tu e Amália são o expoente máximo da portugalidade da segunda metade do século XX. A ambos é justíssimo dizer: “porque tu mais que tu és todos nós.”

José M. Cymbron, Lisboa

A fatalidade do fogo

Portugal ciclicamente está condenado à fatalidade anual de ser vítima de incêndios e incendiários. Parece que não há Verão no nosso país se não existirem centenas e centenas de fogos... Salvo muito raras excepções, o fogo não surge por geração espontânea e, quando há várias ignições umas junto a outras num perímetro relativamente apertado, é sinal que o fogo nasceu de mão criminosa! Quem incendeia deve ser tratado, reeducado e punido, nomeadamente na limpeza atempada das florestas. Aos bombeiros mortos e outros agentes já caídos no terreno das operações de combate aos fogos, curvo-me, comovido, em sua homenagem.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Pedra no sapato

O caso de Rui Pinto, preso por denunciar crimes de corrupção sobretudo no futebol, dando origem ao Football Leaks e Luanda Leaks, merece reflexão. A sua prisão sempre mereceu o epíteto de lástima e compaixão porque, em Portugal, a justiça sempre considerou o futebol intocável, apesar de sabermos que se trata de um Estado dentro de outro Estado. Incomoda o senso comum da maioria dos portugueses, é como se todos os que se opõem a esta injustiça tivessem uma pedra no sapato. Não restam dúvidas, embora difícil de provar, que a maior parte dos portugueses se sentem aliviados e satisfeitos pelo facto de este denunciante ser libertado e livre das muitas acusações que pesavam sobre ele. Ver o Rui Pinto algemado confrangeu todos os que o viram neste estado. Meteu dó. Já é tempo de atacar sem compaixão as redes criminosas de corrupção de que toda a gente fala, sem que se vejam resultados. Há quem afirme que Rui Pinto prestou um grande e prestimoso serviço à nossa justiça, devia ser condecorado e nunca preso. A sua prisão significou, até aqui, que se devem punir os denunciantes e premiar, pelo esquecimento, os criminosos de colarinho branco e engravatados.

Artur Gonçalves, Sintra