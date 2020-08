A revolução libanesa já não é pacífica. Há violência na raiva do povo

Como psicanalista a trabalhar há 40 anos no Líbano, nunca um evento dramático foi tão relatado pelos meus pacientes. As pessoas chegam e contam onde estavam, o que faziam e como protegeram os filhos quando a terra tremeu com as explosões. Partilham vivências, por exemplo, de uma pessoa amiga que perdeu alguém muito próximo. Reflectem­­­ as perdas.

