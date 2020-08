Kamala Harris: “A América desespera por liderança”

O candidato democrata às presidenciais norte-americanas, Joe Biden, e a sua companheira de campanha Kamala Harris tiveram, na noite desta quarta-feira, o primeiro evento conjunto enquanto candidatos. O antigo vice-presidente afirmou que Harris foi “a escolha certa” para alcançar o objectivo de retirar Donald Trump da Casa Branca nas eleições de Novembro. E Kamala Harris atacou o actual Presidente, acusando-o de ter colocado a vida dos norte-americanos em risco com a sua estratégia de resposta à pandemia de covid-19.

“A América desespera por liderança e, ainda assim, temos um Presidente que se preocupa mais com ele próprio do que com as pessoas que o elegeram, um Presidente que está a tornar cada desafio que enfrentamos ainda mais difícil de resolver”, acusou Harris.

Num ginásio de uma escola secundária na cidade natal de Wilmington, em Delaware, Biden elogiou Harris, caracterizando-a como uma parceira governativa com conquistas e experiência que o irá ajudar a atingir os seus planos para esta campanha eleitoral.

“Não tenho dúvidas de que escolhi a pessoa certa para se juntar a mim como a próxima vice-presidente dos Estados Unidos da América, e essa [pessoa] é a senadora Kamala Harris”, explicou Joe Biden durante a apresentação da sua “vice”, sentada atrás do candidato democrata. “Ela está preparada para fazer este trabalho logo a partir do primeiro dia. Ambos estamos prontos para começar a reconstruir esta nação”, concluiu.

Este evento ocorre apenas dias antes de Biden aceitar formalmente a nomeação do Partido Democrata, acto que terá lugar na convenção nacional da próxima semana. Esta reunião partidária acontecerá maioritariamente de forma virtual, devido à pandemia do novo coronavírus.

Aos 55 anos, Harris tem no currículo uma carreira de quase 30 anos como advogada e procuradora na Califórnia, que culminou com a sua eleição para dois mandatos como procuradora-geral do estado, entre 2011 e 2017. A decisão, anunciada esta terça-feira, veio desfazer as poucas dúvidas que ainda existiam. Kamala Harris é a primeira mulher negra nomeada por um dos dois maiores partidos norte-americanos como candidata a “vice”.