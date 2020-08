Comboio descarrila na Escócia. Acidente “extremamente grave”

Um comboio descarrilou nesta quarta-feira na Escócia, avançam a BBC e a Reuters. O acidente aconteceu perto de Stonehaven, Aberdeenshire, e a resposta já está no terreno, com 30 veículos, paramédicos, bombeiros e auxílio aéreo, continuando a chegar mais meios.

A Reuters avança que há feridos graves. Foi a própria primeira-ministra quem afirmou que, embora os detalhes ainda estejam a ser apurados, já haverá indicações da existência de feridos graves. Nicola Sturgeon já descreveu o acidente como “extremamente grave”, dizendo estar a ser informada sobre os desenvolvimentos. “Todos os meus pensamentos estão com os envolvidos”, disse também. A BBC indica ainda que pode ver-se fumo na zona.

O mau tempo, com chuvas torrenciais e tempestades, tem provocado inundações e perturbações nas viagens em várias zonas da Escócia. As autoridades do sector dos transportes terão sido chamadas para o local por volta das 9h43.