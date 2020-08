Gaia vai apoiar os seus jovens cuidadores na saúde, na educação e na juventude

A candidatura do projecto “Jovens Cuidadores”, submetida pela Câmara Municipal de Gaia através da iniciativa pública Portugal Inovação Social, foi aprovada para financiamento. A ideia, projectada pela Portincarers – Associação Cuidadores de Portugal, tem como principal objectivo “suprir a ausência significativa, ou mesmo total, de respostas adequadas de apoio aos jovens cuidadores informais nas áreas da saúde, educação e juventude”, segundo informa comunicado da autarquia.

Os jovens cuidadores consistem em crianças e jovens menores de 18 anos que “garantem ou pretendem prestar cuidados, assistência ou apoio a outro membro da família,” ao realizarem “tarefas de cuidados significativos ou substanciais”, assumindo, assim, “um nível de responsabilidade que, normalmente, estaria associado a um adulto”. Estes jovens encontram-se muitas vezes numa situação que os pode colocar “em risco” no que diz respeito à “saúde física e mental, pobreza e exclusão social”, gerando-se assim um impacto negativo no seu “desenvolvimento e qualidade de vida”. Os jovens cuidadores apresentam ainda “o dobro do risco de integrar o grupo de jovens que nem trabalha nem estuda (NEET)”. A Portincarers tem como propósito dar-lhes “visibilidade e voz”, propondo também “influenciar as políticas a nível nacional e europeu”.

Esta nova iniciativa sugere uma “abordagem multinível” a ser implementada com o “envolvimento integrado e personalizado da saúde, da educação e da juventude”, surgindo como resposta ao impacto significativo no “desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens condutores” ao promover o “sucesso educativo, a diminuição do abandono escolar e as competências fundamentais valorizadas pelo mercado de trabalho”.

O projecto representa um investimento total na ordem dos 230 mil euros, dos quais 105 mil serão comparticipados pelo Município de Gaia. Através do mesmo, proceder-se-á à identificação dos jovens cuidadores, ao desenvolvimento de competências junto dos docentes e não docentes para a “promoção de medidas educativas inclusivas” e garantir-se-á a saúde e bem-estar destes jovens, apoiando-os nos estudos e permitindo-lhes o acesso a actividades recreativas e de lazer ligadas às soft skills e ao empreendedorismo.