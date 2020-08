A Champions em Lisboa é a “maior campanha publicitária” para a marca Portugal

Com os jogos da Liga dos Campeões à porta fechada, a ocupação hoteleira em Lisboa deverá ficar pelos 30%, muito longe do que seria esperado em tempos pré-pandémicos. A presença de adeptos estrangeiros continua a ser difícil de prever, por isso, feitas as contas, o maior impacto dos 12 dias de competição será “a visibilidade” que o país terá além-fronteiras.