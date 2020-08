A última loja Blockbuster do mundo entra no Airbnb

Durante quase três décadas, a rede de lojas Blockbuster dominou o mundo dos alugueres de filmes. Chegaram a ser mais de nove mil lojas em todo o mundo, perto de duas dezenas em Portugal. Mas a internet matou a estrela da cassete vídeo e do DVD. Ou quase-quase: para ser descerrado o The End definitivo falta fechar uma loja, que se mantém aberta com a marca graças a um acordo de franchising. Localizada nos EUA, no estado de Oregon, a Blockbuster da cidade de Bend sobrevive e muito graças ao apoio dos residentes mais teimosos e nostálgicos.

Agora, a gerente da loja, anunciou a Airbnb, aceitou colocá-la no portal de arrendamentos turísticos, o que só poderá trazer maior fama ao último grande herói das cassetes e DVD. A iniciativa ocorre pouco depois da estreia nos EUA de um filme dedicado à loja, The Last Blockbuster.

Sandi Harding, que tem esse cargo único no mundo de gerente de loja Blockbuster desde 2004, decidiu disponibilizar três noites para reservas na loja, que, com o apoio da AirBnb, se tornará uma suíte cinematográfica ambientada nos anos de 1990.

No dia 17 de Agosto, os residentes no condado onde se localiza a loja, Deschutes, poderão entrar no portal e tentar conseguir uma reserva (para 18, 19 ou 20 de Setembro). A reserva custará praticamente o mesmo que a reserva de um filme, 4 dólares (€3,39), a que se acrescentarão taxas.

A cereja no topo do bolo é que os hóspedes terão direito a verem os filmes que quiserem: há sofá e futon, “com uma manta à anos 1990”, em frente a um grande ecrã de televisão.

No anúncio do alojamento, a Airbnb sugere ainda que Sandy e a sua equipa não se importam nada de receber chamadas de todo o mundo a pedir sugestões de filmes a ver (+1 541 385-9111) e promove-se o site da última Blockbuster, onde se vende merchandising relacionado com a marca, certamente muito disputado pelos mais nostálgicos do VHS.

Um outro detalhe curioso da loja, adiantado por Sandy no Instagram: “[são os] mesmo computadores desde o dia em que abrimos! As pessoas ficam surpreendidas por ainda usarmos disquetes”. Mais um surpreendente toque de nostalgia em movimento.

O portal Airbnb garante ainda que, no âmbito desta campanha, “fará uma doação à Humane Society of Central Oregon”, uma organização local de protecção e apoio aos animais de estimação e que foi escolhida como beneficiária por Sandi Harding.

As medidas de segurança anti-covid-19 também imperam: a loja estará imaculada segundo as regras; em cada noite, os hóspedes terão de vir de domicílio comum, é obrigatório o uso de máscaras em contactos e manter a distância social.