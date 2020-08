Praia fluvial da Ronqueira renovada, mais acessível e com piscina flutuante

“Banhada pelas águas tranquilas e límpidas do rio Alva”, como a enaltece a câmara da Tábua, no distrito de Coimbra, a requalificação da Praia Fluvial da Ronqueira é inaugurada oficialmente esta quarta-feira.

Localizada na freguesia de Mouronho, e incluída na rota das Aldeias do Xisto, a praia já iniciou em Julho a sua época balnear, que se prolonga até 13 de Setembro.

O projecto de renovação, entre outras obras, incluiu a criação de um edifício para bar e cafetaria, a melhoria da pavimentação das vias e áreas pedonais, o alargamento do acesso e a criação de parqueamento automóvel e a instalação de “uma piscina flutuante com solário”, além de “um pequeno ancoradouro para pequenas embarcações de recreio sem motorização”.

Segundo a câmara municipal, a requalificação orçou em cerca de 356 mil euros; um valor, adianta a Lusa, comparticipado pelo Turismo de Portugal, na sequência de uma candidatura apresentada pelo município de Tábua à linha de Apoio ao Turismo Acessível.

Para quem quiser desfrutar da praia mas não só, há por aqui também um parque de merendas, que inclui churrasqueira.

A praia é um dos pontos de passagem da Grande Rota do Alva, um percurso com cerca de 77km que cruza os concelhos de Penacova, Vila Nova de Poiares, Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital.​

Turismo Acessível

A requalificação visou particularmente o Turismo Acessível, dispondo de “estruturas de apoio referentes à acessibilidade para pessoas com mobilidade física condicionada e para pessoas com insuficiência visual e/ou auditiva”. Entre as estruturas, incluem-se espaços próprios para parqueamento, “percursos pedonais em pavimentação de fácil circulação em cadeira de rodas”, plataforma elevatória para acesso entre o nível da praia e do bar, cadeira anfíbia, uma rampa de acesso com corrimão, disponibilização de bengalas e um andarilho, além dos balneários com espaço próprio para estes utentes. Entre outros detalhes, inclui também sinalética em Braille.